又到了密雨綿綿的溼冷冬天，特別是北部地區民眾，常在冬天時衣服會晾不乾的困擾，而南部民眾也因冬季常有霧霾問題，擔心把衣服晾在室外會沾染灰塵或汙染物，因此乾衣機或洗脫烘洗衣機就成為了近年民眾除舊換新家電的首選之一，而現在正好是各大3C通路黑色星期五的優惠時期，此次就將介紹如何選擇乾衣機或洗脫烘洗衣機，以及選購前要注意的事項，讓民眾入手前也能參考免煩惱。

燦坤的LG 15KG蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機，原價4萬3900元，會員價3萬9510元，搭配黑五超級慶最高現折2000元，燦坤獨家再贈FiJi飛漬一紙淨。（燦坤提供）

燦坤的Panasonic 15KG洗脫烘滾筒洗衣機，原價3萬8900元，會員價3萬5978元，搭配黑五超級慶最高現折2000元，燦坤獨家再贈三重好禮。（燦坤提供）

以近年的乾衣機或洗脫烘洗衣機的銷售來說，燦坤表示銷量比例可是1:1，因為不同民眾會有不同的需求，像消費者在選購時會考慮預算、安裝空間條件、消費者使用習慣、偏好及節能省電效率等，以洗脫烘來說，優點就是只需購買一機，即能完成所有洗衣行程，不僅省下分別買兩台洗衣機與乾衣機的錢，所需的安裝空間也僅一台洗衣機大小的位置，就算室內安裝、甚至是安裝在平常小宅中的廚房櫥下空間也沒問題，只要插電與有進排水管即可安裝，彈性比較大，一鍵到底、不用洗烘再分開處理。

神腦國際的Panasonic 12KG 日本製洗脫烘滾筒洗衣機，晶燦白，原價7萬6900元，促銷價7萬3900元。（神腦國際提供）

神腦國際也觀察到消費者在購買洗衣機時，選擇有烘衣功能機種的比例已經大概接近一半，因為住在都市的民眾室內空間有限，洗脫烘三合一的洗衣機種正是經濟實惠的選項，一機就能解決所有問題之餘，而且現今的洗脫烘機型都有高溫蒸氣殺菌功能，能夠將衣物上的塵螨與細菌殺死，不僅能避免過敏等健康問題，更是方便的好選擇，而民眾的選購重點都會著重在公斤數、智慧操控、節能標章、省時省水等功能，因為洗衣機是使用年限動輒就是10年左右，所以建議消費者選擇原廠官方認可的通路，後續維修保固會更有保障。

全國電子的TOSHIBA 11KG洗脫烘滾筒洗衣機，網路價6萬6900元。（全國電子提供）

全國電子的惠而浦17KG蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機，原價6萬1400元，網路價4萬4400元。（全國電子提供）

全國電子的日立12.5KG IOT溫水智慧滾筒洗衣機，網路價8萬2900元。（全國電子提供）

但洗脫烘的缺點就是整體行程時間較長，以記者本人經驗來說，10.5公升的洗脫烘洗衣機，烘衣容量僅7公斤，想要一次洗脫烘就只能把衣服放到烘衣的量而已，整個行程大多多要3到4小時以上，等待時間非常久，但好處就是一次可以把衣物都處理好，所以對於不趕時間、小家庭的使用者來說，洗脫烘洗衣機明顯是一個好選擇。

燦坤的惠而浦16KG快烘瓦斯型排風式滾筒乾衣機，原價5萬900元，會員價4萬1670元，燦坤獨家送送康寧玻璃保鮮盒3件組。（燦坤提供）

全國電子的德國Miele 9KG蜂巢熱泵乾衣機，網路價11萬8000元。（全國電子提供）

神腦國際的Panasonic 落地型7KG 乾衣機，原價7990元，促銷價7590元。（神腦國際提供）

不過全國電子就另外提醒消費者，假如原本洗衣機並無換機需求，而家中也有空間另外放一台乾衣機，那分開選購就會是更好的選擇，因為現在都能抱上乾衣機與洗衣機上下堆疊擺放，上乾下洗以節省空間，雖然需要在洗衣行程結束後，再另外把需要乾衣的衣服放置乾衣機進行乾衣護理，不僅可以分開不能使用烘衣功能的衣服進行普通晾乾，更能有效率、靈活地快速乾衣，因為乾衣機會比一般洗脫烘的烘衣功能提供更乾燥的衣物護理，但怕衣服會因為烘乾而縮水或受損的話，則能考慮新型的除溼型乾衣機，乾衣時會更能保護衣物，另外乾衣機假如是選購瓦斯型的話，效率會更佳，電費也更省，但缺點就是必須有瓦斯才能使用，而且對小宅來說空間可能相當不足。