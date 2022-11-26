台灣啤酒英熊職業籃球隊於26日宣布陣中澳洲籍中鋒哈吉勝(Matt Hodgson)，因小腿拉傷已離隊並返國養傷。哈吉勝於10月初來台後投入球隊訓練，並在10月中的聯盟熱身賽初亮相，但比賽過程中因小腿拉傷，僅出賽8分鐘隨即下場休息未再出賽，並一路養傷調整至球隊開幕戰。

本季開幕週兩戰哈吉勝皆有出賽，其中一場為先發上陣，兩戰繳出平均8.5分、6.5籃板及1.5阻攻的成績，稱職鞏固禁區防線，並多次上演扣籃及精彩的防守阻攻，讓許多球迷非常期待他本季的表現。惟兩場賽事結束後，哈吉勝於練球時再度拉傷小腿，短期內無法參與接下來的訓練及賽事，因此台啤英熊球團只能選擇忍痛解約。

台啤英熊總經理哈孝遠表示：「哈吉勝攻守兼備，尤其在禁區防守上非常強悍，也很適合我們的隊形，很可惜因為傷勢沒辦法繼續上場，也希望他盡快康復。」

而針對哈吉勝離隊後的空缺，哈孝遠也表示「早哥」愛禮(Cleanthony Early)已經蓄勢待發，將會盡速投入訓練並為球隊帶來貢獻。台啤英熊球團對於哈吉勝的傷勢深感遺憾，也祝福他能盡快回到球場，並期待未來有機會能再次合作。