九合一大選今日投票，新北市今早10時25分傳出第一起撕毀選票案，永和區網溪國小的投開票所，有一名45歲男子突然將蓋完章的選票撕個粉碎，隨即遭現場警衛人員控制，永和區選監委員李承志也立即到場認定處理。

警方表示，該男子隨即被帶返中正橋派出所，將依公職人員選舉罷免法第110條第8項及公投法44條製作警詢筆錄，移請新北市選委會裁罰。