已防疫封控逾百日的新疆烏魯木齊市，周四（24日）晚間有住宅大樓發生火災，共10人喪生、9人受傷。香港《星島日報》報導，社交媒體昨晚（25日）傳出多段影片，顯示當地居民衝上街頭高喊「解封」、「為人民服務」等口號。視頻顯示大批武警面對民衆，有民眾高聲質問：「你們是誰的孩子，又是誰的爸爸，你們良心不疼嗎？」

報導稱，25日晚上8時左右，烏魯木齊多個小區民眾聚集要求解封、上街抗議的視頻在社交媒體上廣泛流傳。其中一則最顯眼的影片顯示，一些市民聚集到了一座政府大樓前，有人揮舞五星紅旗，並現場合唱國歌《義勇軍進行曲》，呼喊要求解封和「為人民服務」的口號。

報導稱，另一視頻片段中，在一樓房門牌上寫有「104團連興社區」字樣的門口，台階上站立幾個大白，大量居民喊著「解封」蜂擁入室。一名男子說：「給領導打電話不接，造成的後果！」據悉，「104團」就是新疆生產建設兵團轄下的組織。

報導稱，有視頻顯示，有大量民眾聚集在樓棟前，高喊「解封」。據推測視頻拍攝地點為烏魯木齊市萬泰陽光城小區。此外，從視頻中也能直接看出，城北中心農貿市場，龍海鑽石廣場（靠近烏魯木齊市政府）都有大批民眾出現，高喊「解封」以示抗議。

這些影片在大陸網站上都被迅速刪除，但仍在國外的推特上瘋傳。