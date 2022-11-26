南韓女團本月少女（LOONA）的成員Chuu（金智雨）在昨(25)日，突遭團體所屬經紀公司Blockberry Creative宣告退團，並指出她「傲慢無禮且辱罵工作人員」，因此不適合再與團體一起奮鬥。然而，由於公司曾陷入沒有結算收入的爭議，也讓外界質疑金智雨遭退團是被抹黑。而曾與她一同工作的人員，也紛紛以具名或是匿名的方式，為她發聲。

Blockberry Creative於25日突發聲明，指出成員金智雨將從團體中遭除名並退團。還提到近期有工作人員表示金智雨以職權欺壓工作人員並口出惡言，經過調查後證明確有其事發生，因此決議讓她退團以示負責。然而，公司發出聲明後在網路上引發熱議，不只粉絲們不敢置信，許多娛樂圈相關人士都出面力挺金智雨，紛紛為其發聲。

音樂評論家金度宣（音譯）就在個人推特上發文表示：「Blockberry Creative這次的聲明真的相當差勁，竟然明目張膽誹謗旗下組合的歌手，完全不管粉絲群的公告，本月少女該有多難過。」此外，在韓網論壇《theqoo》上就有網友做出統計，指出聲明發出後共計有15位相關人士出面力挺，紛紛在社群平台上表示：「明明是賭上彼此的人生來工作的，希望別將他人的人生當作玩笑」、「（公司聲明）到底在說什麼，她可是非常溫柔又善良的人」、「和她一起拍幕後花絮的每一刻我都感到很幸福」、「那聲明文一看就知道不可信，實在令人嗤之以鼻，她是比任何人都活潑正向又溫暖的人。」指出金智雨並非如聲明所寫的那樣，是個溫柔正向的人，與她 一起工作相當舒服。

블록베리크리에이티브의 이번 입장문은 정말 최악이다. 제명, 퇴출 결의... 소속 가수를 대놓고 비방하고, 팬덤을 전혀 배려하지 않는 공지다. 한 번 당해보라는 식의 치졸한 문장. 이달의 소녀도 츄도 얼마나 속상할까. — 김도헌 | Kim Do Heon (@zenerkscd) November 25, 2022

事實上，在今年年中金智雨就被指說與公司有合約問題，並被爆出與新公司已簽下合約，雖然事情的真實性還有待考察，但金智雨在事後的粉絲見面會上，曾說出「在年底可能會出現一些讓人驚慌的報導。」當時引發各界粉絲譁然。而昨日退團聲明發出後，有粉絲聯想到見面會的發言，將影片放在網路上。各國粉絲們也紛紛在社群平台上為她加油鼓勵。留言：「不論你在哪裡，我會一直當你的粉絲」、「Chuu，fighting。」