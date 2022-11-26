九合一選舉投票日，台南市艷陽高照，不少民眾紛紛前往投票。不過，據台南市選委會表示，今天上午發生2起投票違法事件，1起是選民攜出公投票，另1起是選民撕毀3張選票，將分別依法處理，最高可罰5萬元。

今天上午8點多，東區1268投票所1名81歲王姓老翁，涉嫌將公投票帶出投票所，經選務人員發現後報警處理。據王姓老翁說，他是第一次投公投票，不知道公投票要投什麼，才不小心攜出。警方偵訊後，依違反公投法罪嫌移送法辦。選委會表示，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

另外，安定區第564號投票所，上午有1名30多歲的男子，投完里長選票後，準備將剩下的市長、市議員選票及公投票帶出投票所時，由於被選監人員發現制止，竟然直接將手上的選票撕毁，當場被捕。該男子強調，他只是想投里長的票，其他的都不想投。選委會表示，撕毀選票可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。