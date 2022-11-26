九合一選舉今天上午8點開始投票，截至12點前，台南市學甲區、柳營區、六甲區等地投票率僅3成多，投票情況冷清，地方人士觀察，有些選民因為投票會觸摸到筆章、布簾，擔憂重複觸摸讓染疫風險增加，而選擇不去投票；另一個因素是在台南選情偏冷，尤其若不是在競爭激烈的里長選區，民眾投票意願可能不高。

學甲區長張明寶認為，雖然上午投票情況偏冷清，不過到了中午時段，民眾外出吃飯，或許順道前往投票的人會增加。