今（26）天是九合一選舉投票日，有「選戰章魚哥」之稱的台北市士林區天玉里，在過去5次選舉中，候選人得票率與全市得票率誤差值僅在1~0.5%間，而被視為台北市的縮影。雖然天玉里曾在2018年台北市長選舉時預測失準，過去的超準戰績仍引發關注，這次能否再發揮「神力」，今晚就能見證。

根據台北市士林區戶政事務所今（111）年3月份統計，該里目前現有戶數為3423戶；人口數共計8659人，其中男性為3972人、女性為4687人。

中選會選舉資料庫網站資料顯示，天玉里在2008年、2012年、2016年三次總統大選，以及2010、2014年二次台北市長選舉的開票數字，其誤差值都約在1~0.5%，讓該里一夕爆紅，被暱稱為「選戰章魚哥」，每逢選舉便成各方焦點。

然而天玉里也有失準的時候，2018年的台北市長選舉，成功連任的柯文哲在天玉里得票率為39.92%，略輸給國民黨候選人丁守中的42.03%。丁當時還為此對選舉結果相當不滿，質疑天玉里向來都很準，認為選舉恐有作弊之情事，並以此作為依據一度不願承認敗選。相關討論也讓天玉里不斷躍上版面，今年選舉也再掀熱議。