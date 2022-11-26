卡達世足賽正夯，大陸政論新媒體「長安街知事」消息，傳聞發酵近兩周後，「靴子終於落地」——11月26日上午，湖北省紀委監委通報：中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

長安街知事稱，11月12日，關於李鐵被帶走調查的消息已經在網路上流傳，引起廣泛關注。

李鐵1977年5月18日出生於遼寧省瀋陽市，前中國職業足球運動員，場上司職中場。作為運動員退役後，他曾在廣州恒大、河北華夏幸福、武漢卓爾等俱樂部執教及擔任管理層。

2020年1月至2021年12月，李鐵擔任中國國家男子足球隊主教練，因世預賽亞洲區12強賽成績不佳而辭職。當時，他的一些場外表現也引來許多質疑。一是國足在戰平澳洲的賽後新聞發布會上，他作了約半個小時的發言，逐一反駁種種爭議；二是他在個人微博上打廣告，其中有些品牌與大陸國家隊贊助商存在競爭關係，被指「違規帶貨」。