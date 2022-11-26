苗栗縣69歲吳姓男子26日早上，疑似因為身體不適，在通霄警分局白沙派出所前道路自撞電線桿，警員聽見撞擊聲響連忙協助吳男就醫，所幸未再釀成更嚴重傷亡。

根據了解，吳男沒有酒駕，疑似突然身體不適，才會自撞路邊電線桿，白沙所所長黃漢龍等人聽見巨大聲響，趕緊出外查看，才發現吳男發生事故。

也因為吳男的轎車洩漏黑油，為避免發生其他事故，通霄救難協會人員也到場鋪一層木屑緊急處理中，吳男則送醫無大礙。