25歲樂天啦啦隊女神林襄近來可說是人氣王，一連發行兩本寫真，販賣新年桌曆也銷量超旺，一舉一動都是話題的她，昨(25日)晚間分享桌曆裡的部分照片衝人氣，可見她紅點透視上衣上身，渾圓完美胸型相當明顯，但不知是胸貼顏色不對還是光線問題，胸前粉粉一圈若隱若現，乍看還以為她不慎走光。

林襄走紅後，過去的黑歷史也被挖出，過去她曾說不想當花瓶，但後來她親自澄清說：「我沒說過不想靠奶當花瓶哦！」上月她被拍到在路上哈電子菸，第一時間她透過經紀人致歉，並表示會努力戒菸，卻引來正反兩極評價，「雪乳戰神」郭鬼鬼回應抽菸不是什麼大錯，「如同處女情結一樣蝦（瞎）」，鄭家純也在活動上說：「如果這對她來說是個紓壓的方法，為什麼要禁止？」

林襄曬透視裝，乍看像是走光。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

而謎片導演圤智雨指出：「挺她的網紅們，你們當然可以挺，但有沒有發現挺她的人，都沒有麥當勞或是7-11的代言」，認為她既然以甜美形象走紅，就要維持好自己的人設，「那麼快拿到知名度，荷包也滿滿的，就要接受演藝圈高道德標準，只能說，活該，抽菸可以但要懂躲避鏡頭，很多藝人也抽，但她們都懂躲」。

而林襄走出抽菸爭議後，最近繼續積極工作，昨她曬出新年桌曆的部分照片讓大家嘗鮮，最近更參加了《請問今晚住誰家》、《全明星運動會》等錄影工作，她也轉發了最近的專訪，暢談爆紅後的心路歷程，有感而發說：「如果是些惡意的評論、惡意的攻擊，我後來看開了，因為我自己的初衷就是散播歡樂散播愛，如果他們可以在攻擊我的瞬間可以得到一些紓壓感的話，那我覺得應該也算是我的另類的初衷」。

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