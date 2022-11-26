今天（11月26日）上午，新疆烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。會上，烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮表示，經評估，已實現社會面基本清零目標，將分階段恢復低風險區生活秩序。

隋榮表示，同時，要清醒地認識到，烏魯木齊市仍有一定數量的高風險區，且近兩日每日新增陽性感染者仍在100例左右波動，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

隋榮表示，近期全國本土疫情多發、頻發，傳播鏈條多，波及範圍廣，外防輸入依然面臨較大壓力。根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

第一階段，組織引導低風險區居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動，督促居民保持社交距離，戴口罩不扎堆、不聚集，因疾病等特殊原因，需外出的人員憑有關證明出行，由社區點對點轉送，全程做好個人防護。

小區內的果蔬店、便利店、理髮店、食品生產加工等生活保障類經營場所，經全面消殺、社區評估合格後可開放，家政、裝修、快遞、外賣等人員不得進入小區，非本小區人員原則上不得入內，所有外來物品配送採用無接觸式服務，消毒後靜置半小時以上，方可進入小區。在本小區閉環管理的工作人員與小區居民同側管理。

第二階段，社區或街道範圍內，各小區均已成為低風險小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動。社區要加強組織引導，小區出入口要配備專人值守，加強人員出入管理，嚴格落實查驗和掃場所碼以及規範佩戴口罩等措施。社區或街道邊界要派人巡查，及時勸阻越界行為。社區要維護小區出入口、周邊經營場所秩序，及時糾正不掃碼、不戴口罩、不保持安全距離等行為，優先開放社區範圍內的超市、便利店、果蔬店、肉店、饢店、藥店、理髮店、五金店等經營性場所，保障居民生活需要。

第三階段，如果所在區所有的社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域，銀行、商超、農貿市場等生活必需場所可恢復營業，落實限流准入措施。餐飲行業可提供到店自取和送餐服務，不得開展堂食，景區、公園等室外公共場所落實各項防疫措施，人員控制在最大接待量的50％以內，文化娛樂等經營性場所、校外培訓機構暫緩開放，福利機構、養老服務機構等場所繼續實行封閉管理，配備適量的公車、計程車在區縣範圍內運行，方便群眾出行。私家車暫不上路行駛。加強公共交通從業人員管理，每日開展健康監測和核酸檢測，落實交通工具每日消毒，加強對車輛和工作人員防疫規範的抽查力度。

基於上述安排，隋榮做以下幾點說明：

一是已經出戶下樓在小區內活動滿3天的市民朋友，即日起可以出小區，在本區縣內低風險區域內有序活動，暫時不允許駕車出行；

二是高風險區連續5天內未發現新增感染者降為低風險區域，市民朋友可以出戶下樓，在小區內有序活動。3天內若無新增感染者，可出小區在本區縣內低風險區域有序活動；

三是未發現新增感染者不滿連續5天的高風險區，按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》嚴格執行「足不出戶，上門服務」措施；

四是可以出小區的個體工商戶，店鋪在本區縣內的，允許恢復經營；

五是上述措施實施後，經綜合評估排除疫情傳播風險的，可逐步恢復交通，允許跨區縣流動，駕車出行，點對點上班，有序恢復正常生產生活秩序。