九合一大選投票日正式登場，民眾出門投票除了要記得攜帶身分證、印章、投票通知單外，也要記得不能幫特定候選人拉票。基隆上午就傳出2起違規案件，有民眾被發現在投票所附近比特定號碼的手勢，遭警方帶回了解狀況。

據《中天新聞網》報導，基隆市一投開票所上午連續傳出2起違規案件，第一起事件是一位疑似候選人的親友，在投票所附近比出特定號碼手勢，被民眾發現後拍下過程，目前警方已將人先帶回警局，了解詳細狀況。

此外，還有一名86歲老先生，被選務人員發現將一張選票帶出投開票所，同樣已被警方帶回偵辦。