選前之夜，台南地檢署查賄不停歇。南檢專案團隊昨天指揮警調人員，持搜索票前往涉嫌以每戶2000元現金買票的某里長候選人住處等5處執行搜索，並傳喚里長候選人、樁腳1人，以及20位選民到案釐清案情後，26日向台南地方法院聲請羈押禁見候選人獲准，椿腳則諭知3萬元保釋。

檢方指出，該里長候選人為求順利當選，於11月間將現金交付予樁腳，再由樁腳發放每戶2000元給3位選民；其中有2位選民，還收到里長候選人透過樁腳轉交的西洋蔘或痠痛貼布等物。

此外，該里長候選人也於11月22日親自交付2000元給另名選民，並委託對方轉交給有投票權的兒子，約定投票給他，企圖以此影響選舉結果。

檢方訊問後，認定里長候選人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，今天凌晨當庭逮捕後，向台南地院聲請羈押禁見獲准，樁腳則諭知交保3萬元。