孫可芳和李國毅日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》，宣傳新劇《你的婚姻不是你的婚姻》。談到與男友劉冠廷穩交13年，孫可芳自曝竟然曾經因為一隻蟑螂封鎖他。

孫可芳非常害怕蟑螂，形容「怕到我之前還去看心理醫生，因為真的太困擾我了。」但不知情的劉冠廷當時傳了一張蟑螂的動圖給她，孫可芳當下「立刻封鎖他，MSN永久下線」，令Sandy聽了直說劉冠廷是「超級幼稚鬼」。

孫可芳說為此嚇到電腦差點摔爛，向室友們求救將電腦關掉，還表示「怎麼會有一個人讓我這麼不爽。」直到劉冠廷誠懇地和她道歉，她才發現：「我覺得這個人好像另一面是沒有那麼油條的，我就覺得有點有趣。」兩人才和好。

孫可芳出道即藉著作品《天黑請閉眼》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎，她坦言「最開心是阿公，他就在村子裡面放鞭炮。」而思念起逝世的外婆，孫可芳激動落淚，「她應該有在天上，我們燒給她電視或iPad，她應該有看到我的戲，非常謝謝她。」炎亞綸打趣說「iPad有燒最新的喔？」李國毅也附和「充電線有燒嗎？」讓孫可芳破涕為笑，直喊「天啊！拜託神明幫她充電。」引全場笑聲連連。