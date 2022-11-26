全民瘋世足，中華電(2412)轉播總動員，組成300餘人的世足應變專案團隊24小時監看，Hami Video連三日單日全站流量破千萬，MOD世足專區連續兩天總瀏覽次數達到560萬次，預計隨著接下來精彩賽事持續，觀看、下載數將持續上攀，也將帶動中華電整體OTT業務衝一波。

中華電由個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，組成300餘人的世足應變專案團隊24小時監看包括數據、國際電路(海纜)、衛星、固網及行動等重要網路，確保MOD、Hami Video轉播64場世足賽事網路順暢。從開賽迄今，中華電MOD、Hami Video訂閱數和收視流量屢創新高，由梅西領隊的阿根廷首戰爆冷遭沙烏地阿拉伯擊敗，讓全球的梅西迷心碎、日本藍武士不可思議逆轉四屆冠軍德國隊等精彩賽事，帶動MOD、Hami Video再創收視高峰。

中華電Hami Video連三日單日全站流量破千萬，成功躍居iOS和Android免費APP下載排行第一，MOD世足專區連續兩天總瀏覽次數達到560萬次，穩坐賽事轉播平台霸主！MOD、Hami Video廣告銷售也開出紅盤，本屆世足廣告首周廣告銷售金額已超越2018世足賽的4.5倍，超越去年東京奧運銷售成績，故也讓國內眾多企業、商號洽詢託播廣告露出。

中華電表示，本屆世足另一個亮點是大秀觀賽視角科技功能，提供8個視角讓觀眾自由選擇，球賽期間MOD、Hami Video已有超過140萬人次使用多視角功能觀賽，其中「球星視角」為眾多球迷的首選，單場累積最高收視為22日阿根廷與沙烏地阿拉伯之戰，廣大球迷透過「主隊球星視角」緊盯超級球星梅西，收視數字直接刷新飆破。

中華電MOD獨家提供熱點回看功能，讓客戶快速找到關鍵時刻，尤其是每場進球精彩畫面受到最高關注，23日賽事日德大戰，藍武士驚天大逆轉的一球，成為目前流量最高的熱點，22日阿根廷首戰梅西12碼罰球得分則落在第二名，顯示球星與關鍵進球鏡頭依然是觀眾最愛的賽事看點。另外，3C迷最愛的世足AR轉播功能，可將3D互動球場投影在家中環境，以動畫效果即時呈現球員及對戰球隊戰況。