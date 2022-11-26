台灣早餐店常見各式各樣的三明治，方便上班族早上通勤時購買，一名網友分享，去早餐店買三色果醬三明治，打開來吃卻發現，裡面的巧克力醬、草莓醬與奶酥醬，抹的面積不到麵包的三分之一，看上去很寒酸，也引起網友討論，不少人驚呆直呼，這是三高患者專用欸！

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，去早餐店買了一個果醬三明治，打開來一看卻傻眼了。從照片中可見，三色果醬三明治中，拆開來看巧克力醬、草莓醬與奶酥醬的塗抹面積不到麵包的三分之一，讓原PO大傻眼。

早餐店的果醬三明治。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文引起網友討論，「虛有其表的三明治」、「這太誇張了吧」、「說真的，要是全部塗好塗滿，那整個膩到不行，甜到不行」、「這吃個空虛的」、「這是什麼一次性消費店家，下次肯定不會去了」。

另有不少人則調侃說，這間早餐的老闆太貼心了，可能默默知道現在很多人有三高或是一些慢性病，所以自動替果醬三明治減糖。「看來這個老闆很懂，知道我有脂肪肝」、「老闆幫我减肥」、「三明治也可以做微微糖」、「為了你身體健康著想」。不過，也有網友發現，這張照片疑似是多年前的網路梗圖。