今天是選舉投票日，金門地區天氣晴朗一掃連日陰霾，很多民眾起個大早扶老攜幼出門投票，近日飛機也班班客滿，不少旅台鄉親也陸續從各地返金力挺支持的候選人，一般預估這次選舉投票率應可突破4成。

金門縣選舉委員會主委李增財(右3)一早巡視轄區內各重點投開票所，慰勞工作人員的辛勞。(于家麒攝)

尋求連任的國民黨金門縣長候選人楊鎮浯，今早接近10點時攜家帶眷，包括妻兒、兄弟姊妹等約好一起散步前往東門代天府投開票所投票，好天氣也帶來了好心情，楊鎮浯鼓勵鄉親走出門投下神聖的一票。

楊鎮浯夫婦攜手投票，也鼓勵鄉親趁著好天氣走出門投下神聖的一票。(于家麒攝)

尋求連任的金門縣長候選人楊鎮浯，今早接近10點時攜家帶眷一起散步前往東門代天府投開票所投票。(于家麒攝)

楊鎮浯說，連日幾天的陰雨後終於放晴，來投票的鄉親心情一定也非常開朗，這次的選舉在今天也終於告一段落，相信鄉親會用手中最神聖的一票來選出心中最好的人選。綜觀各地投票都非常踴躍，秩序也都非常良好，加上旅台鄉親回來投票人數也不少，樂觀預估投票率可達4成5到5成。楊鎮浯一家人投完票後也到一旁的代天府上香祈福，祈求國泰民安、選舉順利。

陳福海呼籲鄉親要踴躍出來投票。在這2個月中盡心盡力，打完美好的一仗，非常感謝所有鄉親的支持。(于家麒攝)

回鍋參選的陳福海則在11點左右與夫人攜手抵達塔后投開票所領票，準備投下自己手中神聖的一票。(于家麒攝)

回鍋參選的陳福海則在11點左右與夫人手牽手抵達塔后活動中心投開票所進行投票，一下車就被媒體包圍拍照，人氣不減。陳福海說，好天氣也展現出這次選舉的重要性，金門在關鍵的時刻一定要有關鍵的領導人，當選者要領導金門未來4年更好的方向，讓鄉親過更好的日子，所以呼籲鄉親要踴躍出來投票。在這2個月中盡心盡力，打完美好的一仗，非常感謝所有鄉親的支持。

有民眾趕著出門投票，不慎於途中發生車禍意外，所幸只是輕微擦挫傷並無大礙。(圖／民眾提供)

今早8點投票時間一到，部分投開票所鄉親就已大排長龍等著投票，金門縣選舉委員會主委李增財也在一早巡視轄區內各重點投開票所，包括中正國小、瓊林里辦公處、瓊林民防館、汶沙里民活動中心、安美村辦公處、安岐社區活動中心、上林村辦公處等處，慰勞工作人員的辛勞，各投票所民眾投票踴躍，但投票秩序良好，民眾也都遵守防疫規定保持社交距離、配戴口罩、配合量測體溫。

金門選委會提醒民眾，投票進行期間不可穿戴或標示政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，佩戴候選人口罩進入投票所，同樣涉及競助選行為，違反者可處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，請民眾投票前務必檢查後再前往投票，以免受罰。

不過一早也發生些小插曲，有民眾趕著出門投票，不慎於途中發生車禍意外，所幸只是輕微擦挫傷並無大礙，也呼籲投票民眾可提早出門，小心慢行，畢竟生命安全才是最重要的。