安定保安宮投開票所有許姓男子撕毀選票丟入垃圾桶遭發現。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

北區基督美好教會投開票所，有沈姓婦人蓋錯議員對象，撕毀揉爛議員選票投入票匭。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

九合一選舉26日上午投票，台南市安定區、北區連續發生撕毀選票事件，許姓男子在安定保安宮投完里長票即撕毀議員、市長與公投票，沈姓阿嬤在北區「基督教美好教會」蓋錯議員票揉爛撕毀投入票匭，皆遭違反選罷法函報選委會。

38歲許男26日上午9時30分到安定保安宮投票，他投完里長票，就將議員、市長與公投票撕毀丟入垃圾桶內，遭選務人員發現通知警衛，檢警趕往處理，許男才表示，因為只想投里長票，其他不想投，所以才將其他選票撕毀丟棄。

70多歲沈姓阿嬤26日11時許到北區「基督教美好教會」投票，一時緊張，蓋錯想投的市議員對象，竟將蓋好的選票揉爛撕毀，一旁選務人員發現欲阻止時，沈女手中選票已投入票匭。

她辯稱忘記有無撕毀，選務人員從縫隙中確認選票有毀損，報請駐點檢察官胡晟榮了解案情，檢察官指示填寫突發事件記錄表，要求沈女簽名後離去，依照違反選罷法函報選委會裁處。

台南市選委會表示，將選票或罷免票以外之物投入票匭，或故意毀損選票或罷免票者，處5000元以上至5萬元以下罰鍰。