街口金融科技董事長胡亦嘉，被控2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，辦理追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，讓自己實質控制的境外公司私下申購，不法獲利6600多萬元，遭《證交法》等罪起訴，台北地院日前考量胡男被檢察官境管期間即將期滿，首度裁定限制出境、出海8月。

北檢調查，街口投信以街口布蘭特原油期貨銷售超過預期為由，申報追加募集，2020年7月獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，街口向金管會承諾會公平處理追募額度分配，並納入內控。

當時部分投信金融業者有意高價申購，但實際上街口配售時把持特定部位，獨厚配售給胡男實質控制的境外公司，造成基金價格因銷量太少而飆升，成功申購的少數人則以極高溢價率出售。

檢方查出，胡亦嘉與妻子等人利用2家境外公司TRILL、WINNER，以低價自初級市場購入基金，再至次級市場高價售出，利用限制市場供給等方式，導致基金出現溢價；總計2家公司共買進基金18萬4000張（368組），並於去年1月11日賣出，不法獲利6665萬8330元，今年9月依《證交法》等罪起訴胡男及妻子6人，案由台北地院審理中。

北院考量檢察官偵辦本案期間，曾於今年3月25日諭知胡男限制出境、出海8月，境管期限至11月25日為止，由於胡男的境管即將期滿，因此日前對胡男的境管處分進行審理。

法官認為，胡男被訴《證交法》等罪，其中包含法定刑最輕本刑1年以上之罪，胡男犯罪如經成立，罪責非輕，加上本案犯罪金額甚鉅，胡男亦恐有後續遭民事追償風險，故胡男確有逃匿規避訴訟程序進行及刑罰執行的可能性。

另法官審酌胡男經商多年，過去曾有在美求學及在境外工作經歷，堪認胡男確實具備在海外長期居住的經濟能力及家庭狀況，有相當理由足認有逃亡之虞，認為有繼續對胡男實施境管必要，日前裁定胡男自11月25日起限制出境、出海8月。

不過，法官也指出，胡男若因業務上或個人之正當原因，仍可依法聲請暫時解除限制，由法院視情況決定是否准許。