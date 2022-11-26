烏克蘭目前每天以美國與盟國援助的西方火砲向俄軍猛轟數千發砲彈，但經連月過度使用，這些火砲磨損嚴重，烏軍沒法在戰場修復，使火砲保修反淪五角大廈又一難題。

「紐約時報」引述美國國防官員和其他知情烏克蘭國防需求人透露，軍援烏克蘭約350門西方榴砲裡，目前已有1/3沒法再用。

更換長達20英尺、重達數千磅的榴砲砲管超出戰場上烏軍官兵能力，如今火砲保修已成美軍歐洲司令部的首要任務，並已在波蘭建立維修設施。最近幾個月後送的武器已開始在波蘭維修，相關消息此前尚未披露；美國軍方拒絕透露烏克蘭武器狀況等細節。

美國對烏克蘭的最新軍事援助統計顯示，五角大廈已撥交烏克蘭142門M777榴砲，足以裝備約8個營。烏克蘭軍隊用這些火砲狂射155公釐砲彈打敵軍，並用少量精準彈藥打擊俄軍指揮所。

美國另已向烏克蘭送交數十萬發155公釐砲彈，供烏軍支應這場二戰以來歐陸最大戰事，還承諾會從自己的庫存和軍工企業再籌近100萬發。

但烏軍也從美國以外的國家拿到155公釐砲彈。據美國軍方透露，由於這些非美系的砲彈和推進藥包未做過能供哪些特定榴砲使用的測試，烏克蘭士兵在作戰中發現拿美製火砲發射這些砲彈會更快磨損砲管。

此外，烏軍砲兵為防俄軍反擊而常從極遠距離開火，給榴砲帶來額外壓力。因為如此就需更大的推進劑裝藥量，從而產生更多熱能，導致砲管更快磨損。

目前烏軍每天在戰場發射2000至4000發砲彈，這個量雖遠不及俄軍砲火，但時間一長問題也隨著出現，烏軍砲兵已發現M777榴砲開始打得不夠遠或不夠準。

軍事專家表示，美製M777榴砲大部分為鈦合金，整組砲的重量較傳統榴砲輕很多，易於快速部署，但也相對「嬌貴」。

美軍早先在阿富汗與伊拉克等地使用M777榴砲，但一般多是提供步兵一些火力支援，開砲數量與頻率遠低於像烏軍拿來跟俄軍對轟的砲戰。

不過美軍2017年見識過若M777「操太兇」的後果。當時一支駐防敘利亞的美軍陸戰隊砲兵連在敘北的拉卡（Raqqa）與伊斯蘭國（IS）作戰，4門M777榴砲5個月內打了超過2萬3000發砲彈，約為相同規模單位承平時期訓練量的55倍。

後來4門火砲有3門因耗損過度報銷，交戰期間只要一門砲出問題，其他門砲的負擔就更重，這與目前烏軍每天的情況如出一轍。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）說：「這批武器出現保修問題很正常，人員未經完整訓練、裝備未經調校便匆匆投入戰場，耗損情況自然更嚴重。」（譯者：陳亦偉）1111126