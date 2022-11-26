九合一選舉26日開始投票，上午於大里及霧峰兩區各發生1起民眾攜帶手機進入投票所的違規事件，分別是年約86歲張姓老翁攜帶手機進入投開票所及年約27歲的李姓男子於投票時進行錄影，2案均由警方帶回偵訊，後續交由地檢署及選委會處理。

台中市霧峰區中正路編號1781投開票所於26日上午10時25分傳出民眾攜帶手機進入投票所之違規事件；張男欲進入投開票所投票前，經選務人員提醒不可攜帶手機進入，張男表示手機已經關機，卻在要將選票投入票匭時發出聲響，經主任管理員及選監委員認定違反選罷法，移請台中市選委員裁處。

另，台中市大里區益民路編號1708投開票所於上午11時則傳出民眾攜帶手機在投票時錄影，經主任管理員發現，向警方告發違反公職人員選舉罷免法，警方依規定受理。

台中市選委會表示，2案均由警方帶回偵訊，後續交由地檢署及選委會處理；同時再次強調，民眾於投票所使用攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違者可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金；另，除執行公務者外，任何人不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，已關閉電源之行動裝置則不在此限，呼籲民眾注意。