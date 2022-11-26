初入職場難免會有坐冷板凳的時候，有些人可能因為不得志而態度消極，或是整天抱怨，負能量爆棚。對此，運勢網站《摘星工廠》點名3大星座超有上進心，即便遇到低潮，也會抱持越挫越勇的正向態度面對職場挑戰，一切靠實力說話。

▍處女座

處女座內心強悍且富有上進心，就算職場上坐了冷板凳，也會正向面對，將這件事當作磨練，想方設法走出困境。處女座不會因為一時的不得志而整天沮喪頹廢，而是主動出擊，透過扎實的訓練好好充實自己，用實力證明自己的能耐。

▍射手座

射手座上進心極強，人生字典中沒有「放棄」這兩個字，就算在職場上失利，也明白那只是一時的，經過沉潛後反而會越挫越勇，將情勢逆轉。對於射手座而言，寧可把抱怨、吐槽的時間拿來充實自己，或是嘗試新的方案和做法，找尋一絲轉機。

▍摩羯座

摩羯座個性沉穩踏實，做事情也相當有毅力，無論遇到怎樣的困境都會採取直球對決的態度面對，儘管遭人冷嘲熱諷，摩羯座也不會理會，因為他們知道一時的情緒無法解決問題，唯有用實力證明自己的能耐才能讓人另眼相待。