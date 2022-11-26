九合一選舉今天投票，台中市潭子區陳姓男子前往投票所投票時，選監人員只給市長、市議員及里長3張選票，他投票時發現少了公投票，回頭要拿，選監人員卻說「不會主動提醒」，他質疑故意阻擋18歲公民權。台中市選舉委員會表示，選監人員涉及疏失會檢討。

陳姓男子指出，上午到潭子區京城大樓投開票所投票，他沒有拿紅色及白色的投票通知單，只拿印章及身分證領票，選監員主動拿了3張選票給他，投票時他發現只有市長、市議員及里長的選票，少了18歲公民權選票。

陳男表示，他將3張選票先投入票匭，再向選監人員反映，但選監人員卻說，投完票就不可再拿票，且「不會主動提醒」領取18歲公民權選票。陳男說，他事後發現，現場有多位民眾也都沒有拿到18歲公民權選票。

陳男質疑選監人員既然主動拿選票給選民，就要4張全拿，或詢問民眾要不要拿18歲公民權票，結果只拿3張選票，認為選監人員有「故意阻擋」18歲公民權嫌疑。

台中市選舉委員會指出，針對選監人員涉及疏失部分，會要求檢討改善，同時提醒民眾拿到選票時要核對，以免發生錯誤。