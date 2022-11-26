今為九合一選舉投票日，桃園市觀音區一名40歲廖姓女子，今早9時許前往觀音崙坪國小投票，領完選票蓋完章後，將選票撕毀，已涉違反《公職人員選罷法》，警方帶回製作筆錄後，移請桃園市選委會裁罰。

據了解，廖女原為大陸籍配偶，已歸化台灣籍，今是第一次在台灣投票，不熟悉規定和流程，因她在故鄉的投票方式是撕選票上「要選的人」，誤以為在台灣也是同一種方式，才會把選票撕了，非故意為之。

警方將廖女帶回製作筆錄後，移請桃園市選委會裁罰，目前選委會已入案辦理，恐開罰5000元以上，5萬元以下罰鍰。