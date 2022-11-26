一名上尉特勤人員前年4月擔任中幅駐地（副總統賴清德官邸）值日官，負責警衛任務、接聽戰情電話等工作，但卻未請假，10個月內高達29次私自外出到基隆的朋友家吃飯過夜，隔天才返回，法官依29個擅離勤務所在地罪，判拘役120天，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，男子去年9月已退伍，原為憲兵指揮部警衛大隊上尉副區隊長，前年4月支援國安局特勤中心，經擔任中幅駐地（位於新北萬里，又稱萬里寓所）值日官，應24小時全時戒備駐地周邊安全，並協調、管制各任務編組單位人員，竟未經請假擅離勤務，前往基隆的朋友住處用餐、休息，翌日才返回駐地。

法官認為男子犯陸海空軍刑法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪，先後29次擅離勤務所在地，審酌他於犯罪偵查機關未發覺前，主動向服役單位及憲兵隊自首，應依刑法第62條減輕其刑，身為軍人本應重法守紀，竟棄營區安全於不顧，擔任衛哨勤務時多次擅離勤務所在地，影響軍隊紀律及營區安全管控。

法官依29次陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪，判處王男拘役120天，可易科罰金，緩刑2年，還須支付公庫5萬，可上訴。