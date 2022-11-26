先前報導，英國和挪威當局宣布加強現有的防務關係，英國皇家海軍將與挪威政府合作，並已經選擇了康斯伯格海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile, NSM）反艦和對陸攻擊巡弋飛彈以裝備其23型護衛艦和45型驅逐艦上，NSM憑藉著出色的匿蹤能力、掠海飛行和機動力使它能夠有效穿越敵人的防空系統。

據海軍專業媒體navalnews.com 23日報導，雖然挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）官方新聞稿拒絕提供合約規模的細節，但是該公司表示，NSM將在12個月內左右準備好在第一艘英國皇家海軍艦艇上運行。NSM將取代皇家海軍服役的魚叉（RGM-84 Harpoon）反艦巡航飛彈，後者將於2023年退役。

NSM飛行速度為高次音速、重407公斤，長3.96公尺、射程超過185公里，它可以從各種平台上發射，打擊海上和陸地上的各種目標，是一套非常靈活的武器系統。

飛彈設計和高推重比（thrust-to-weight ratio）賦予NSM極佳的機動性。結合了匿蹤的設計外加出色的掠海能力（緊貼海面飛行）和先進的終端機動能力，使得海軍打擊飛彈能夠在敵方防空系統中倖存下來；而尋標器的自主目標識別 （ATR）可確保在海上或陸地上偵測、識別最後擊中正確的目標。

NSM屬於第5代反艦導彈，由挪威康斯堡防衛及航太公司生產。（Kongsberg Defence & Aerospace)

NSM屬於第5代反艦導彈，由挪威康斯堡防衛及航太公司生產，在美國則由 雷神公司（Raytheon）管理。NSM於2012年在新的挪威 Fridtjof Nansen級護衛艦和挪威Skjold級護衛艦上達到了初始作戰能力。

在本次英國皇家海軍選中之前的上一個客戶是西班牙。它也被波蘭海軍（海岸飛彈防禦陣底）部署，另外還有被馬來西亞和德國海軍選中。NSM還於2018 年被選為美國海軍超視距武器系統 (OTH WS) 競賽的獲勝者，並於 2019年被美國海軍陸戰隊選中。其美國海軍編號為 RGM-184A NSM Block 1。