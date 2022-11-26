卡達世足賽因為部分球迷村未完工、環境太差而同意讓球迷全額退款。美媒ESPN報導，一些球迷村的設施比雅房還不如，缺乏廁所和洗手台，每晚要價超過200美元（新台幣6189元）。球迷到了現場大失所望，卡達政府管理的世足最高委員會判決「未達到廣告宣傳的標準」全額退款給這些受害球迷。
在世足賽開踢之前，關於球迷村的爭議就沒停過，為了親臨現場觀戰，一些球迷被迫窩在沙漠的貨櫃屋和帳篷裡過夜，主辦方承諾提供的盥洗設備還有部分根本未安裝。最高委員會指出，這些球迷村的設施外包給許多不同的私人團體，沒有全部達到主辦方要求的標準，受到嚴重影響的球迷將可以獲得全額退款，世足賽期間住宿免費。
有些球迷村的現場布置得像足球場，設有交誼廣場和公共盥洗區域，宣傳可以提供球迷「物美價廉」的住宿空間。在有達到宣傳標準的一些地區，每晚200美元在世足期間屬於很廉價的住所，當地豪華飯店則是動輒數千美元。
網友對此反應熱烈，在沙漠辦世足賽本就不是個好主意，沒啤酒又沒廁所，這個世足賽體驗未免太悲慘了。
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