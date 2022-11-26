九合一選舉投票日今日登場，新北市三重區早上發生一起毀損選票案件，有位選民到蘆洲954投開票所（三重五華日間照顧服務中心）投票時，由於投票桌上潮濕，選票沾到水，結果打開時不慎將選票弄破。

據了解，這名林姓男子在早上8時抵達投開票所投票時，由於前一位選民將雨衣放在投票桌上，導致桌面潮濕，而下一位進入投票的林男不察，他將選票放在桌上要蓋章便不小心弄濕、毀損，因此便主動向選務人員反映。

選監委員隨後在9時23分許到場製作紀錄，完成後便已請林男離去，之後將報請中選會認定。