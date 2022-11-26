英格蘭足球超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United，曼聯）宣布與「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）解約後，又拋出售球隊震撼彈，周五，沙烏地阿拉伯有意競標曼聯消息傳出後，激勵曼聯在紐約掛牌的股價續漲近13%，本周累計狂飆62%，來到21.21美元，市值暴增約13億美元（約台幣400億元），創下2019年2月以來最高價。

綜合英媒報導，沙烏地阿拉伯體育部長阿爾費薩爾親王（Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal）受訪時表示，沙國希望其財團能競標曼聯，並爭取C羅到沙國聯賽效力。

英超豪門曼聯是史上受歡迎的足球俱樂部之一，過去戰續輝煌，曾13度拿下英超冠軍、7座亞軍和4次季軍，並3度贏得歐冠盃。

但自2005年，格雷澤家族 （Glazer family）以7.9億英鎊（約台幣292億）收購曼聯後，球隊戰績持續低迷，引發曼聯球迷不滿，多次向格雷澤家族抗議，要求球隊易主。

本周稍早曼聯陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度傳出離隊消息後，擁有曼聯17年的格雷澤家族也打算賣掉球隊。

曼聯發出聲明表示，「董事會將考慮所有選項，包括對球隊的新投資、出售，或涉及公司的其他交易。」

英國每日星報近日報導，蘋果有意以58億英鎊（約台幣2170億元）買下曼聯，但經科技網站MacRumors詢問消息人士，蘋果並無收購曼聯計畫。