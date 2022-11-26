九合一選舉今天投開票，各投票所陸續傳出零星違規事件，台中市54歲黃姓男子前往豐原高商投票所，投票過程中突然接起電話，約莫講了30秒鐘後，遭選監人員制止。警方已將他請回製作筆錄，後續將交由台中市選委會認定是否違法。

調查指出，黃姓男子在投票所布簾內蓋選票時，突然手機鈴響，他接電話講到家裡一些事情，內容無關選舉。黃男講了約莫30秒鐘被制止後，他稱家人有事找他，不知道投票所不能講電話。

豐原警方表示，已將黃男請回製作筆錄，後續將交由台中市選委會認定是否違法。