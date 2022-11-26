新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增1萬3218例本土個案，較上周六的1萬6514例，減少了3296例，共下降20％，另增51例境外移入、29例死亡。截至目前，國內共累計825萬4423例確診、1萬4210例死亡個案。

今增13,218例本土，為5,975例男性、7,227例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,186例)，臺中市(1,758例)，高雄市(1,674例)，桃園市(1,333例)，臺南市(1,258例)，臺北市(1,126例)，彰化縣(707例)，屏東縣(439例)，新竹市(418例)，新竹縣(409例)，苗栗縣(333例)，雲林縣(285例)，南投縣(227例)，宜蘭縣(195例)，嘉義縣(194例)，基隆市(183例)，花蓮縣(179例)，嘉義市(156例)，臺東縣(90例)，金門縣(35例)，澎湖縣(28例)，連江縣(5例)。

今增29例死亡，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月23日，死亡日期介於11月18日至11月23日。

今增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、美國及泰國 (各2例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月25日。

截至目前國內累計8,254,423例確診，分別為37,503例境外移入、8,216,866例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,210例死亡，其中14,193例本土；另17例為境外移入。

另一方面，國內分別在9月24日、11月18日開打BA.1、BA.5雙價疫苗。根據指揮中心統計，開打前8天，BA.1雙價疫苗共施打15萬4946劑，而BA.5雙價疫苗則施打15萬7536劑，兩種疫苗打氣差不多，但要再觀察才會比較清楚。

莊人祥表示，12月起第2批BA.5雙價疫苗開始配送後，將陸續安排校園接種，需要先調查意願，衛生局才可以安排進去接種，會需要時間準備。