九合一大選今（26）日登場，投票時間從上午8點到下午4點，許多民眾已陸續前往投票所，投下神聖一票。名作家苦苓也在臉書呼籲大家去投票，否則沒資格指責政府做不好、對台灣社會不滿，因為已經「自我褫奪公權」。網友也有感而發留言表示「點餐的時候沒意見的人，沒資格嫌上桌的飯難吃」、「沒有錯，選誰都是自己選，至少還有選擇」。

苦苓今在臉書指出，不管是什麼理由，如果連投票都不去，以後就沒有資格再幹譙政治人物，再指責政府有什麼做不好，更沒有資格對台灣社會不滿。苦苓認為，不去投票的人已經「自我褫奪公權」了。

這篇文章引來許多網友回應，並表示「投票日遇到陰雨綿綿的天氣，但不管是支持誰記得去投票；在台灣來去自由、還可享受公民權利，票選自己心中最理想的首長跟民意代表」、「從有投票權時，大小選舉連補選，全勤紀錄保持中」、「就是要投下神聖一票」、「點餐的時候沒意見的人，沒資格嫌上桌的飯難吃」、「自我褫奪公權，很棒的詞」、「沒有錯，選誰都是自己選，至少還有選擇」、「原本也打算不出門投票，後來想想，為什麼要讓別人來決定自己的未來？」