新北市板橋區市議員選舉本次共有21位候選人，板橋區民權路某投開票所1位80歲廖姓老婦人，投票時疑嫌議員選票太大張不方便，竟當場將選票撕一半，疊起後欲投入票匭，選務人員見狀立即制止，並通報在場員警及選監委員，選監委員製作報告後將送交新北市選委會裁處。

另某宗教性質電視台2名攝影記者到板橋文德國小採訪投票過程，因攜帶攝影器材進入投開票所拍攝，遭選務人員制止並通報選監委員，依違反選罷法裁罰。據了解，2名攝影記者有隨身配戴市選委會核發的記者證，但因不熟悉法規而擅入，並非蓄意違法。