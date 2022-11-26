台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會舉辦「2022全國大觀盃觀光設計競賽」全國總決賽，全台共有高中職暨大專院校178支隊伍、700名多選手參賽，最終由地主隊城市科大奪得3面金牌成為最大贏家。

今年比賽以交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等3處轄區內為範圍，讓各參賽者發揮創意拍攝導覽解說影片，並分別設有外語、國語、伴手禮設計賽組，外語組作品多元則有英、日、越等語種參賽作品。

台北市立大學作品「Fascianatino Kavalan」奪得大會首獎大專外語組特金獎，參賽影片使用英語介紹東北角與宜蘭風光，職業水準的影片拍攝剪輯和海岸與山脈空拍，充滿知性與感性的介紹，讓評審團留下留下深刻印象。

地主隊台北城市科大觀光系大專國語組作品「一桐遊獅山」，活潑介紹參山國家風景區的風情；伴手禮設計組「尋藻雪文的抹茶地毯」，為老梅石槽海藻製作手工皂搭配老梅盛開的百合花造型；大專外語組作品「奔赴山海」凸顯東北角海岸風光，皆獲得金獎，3面金牌是本屆賽事最大贏家。

北海岸及觀音山風景特定區管理處秘書謝智明表示，很高興同學能透過比賽來認識3個風管處轄區的美景與文化，製作影片與設計伴手禮品來行銷觀光，比賽得獎作品接下來將於3個國家風景區管理處等社群及網站公開露出。