警政署26日表示，今天投票日除發生零星選務案件外，相比過去選舉較為平順，期勉並提醒全體警察持續提高警覺、認真執勤，確保選舉平安、平順、平穩完成。

警方統計，截至下午1時止，全國涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票26件28人及攜帶手機進入投票所14件14人較多，其他詳細違法違規將由中選會認定。

警政署再次呼籲，請民眾理性參與投票，配合選務作業，避免誤觸選舉法令。