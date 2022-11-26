中華職棒桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員邱紫庭擁有魔鬼身材和亮麗外表，學生時代就是文化大學新聞系花，在球場邊充滿活力的應援舞姿，讓她被視為林襄最強勁敵，日前她偷偷寫下藏頭歌向粉絲告白，還突然曬出多張美照，可見激短的裙子遊走在走光邊緣，掀起粉絲暴動。

邱紫庭昨(25日)在公園樹下拍照，可見她穿著白色針織罩衫內搭紅色球衣，屈膝坐著時，裙子幾乎跑到屁股位置，美腿則套上肉色性感絲襪，粉絲根本不知道眼睛該看哪裡，除此之外，她還以藏頭歌的方式和粉絲訴說情意「我突然想起一首歌曲，好像在對我訴說，想念是情不自禁的等待，你聽得出這是一首藏頭歌嗎？」，可見每句的第一個字恰好組成「我好想你」，撩人金句讓粉絲看得好害羞。

貼文曝光後，粉絲紛紛回應她，「輸了妳贏了世界又如何」、「真是美的不像話」、「好可愛好美，我想你注意保暖」、「好正女神超美的」、「搭膚絲超美的」。事實上，現年29歲的邱紫庭，學生時期就因甜美外表在PTT表特版爆紅，畢業後曾參加歌唱節目，也參演過好幾部八點檔，直到2021年才通過樂天女孩的徵選，演藝規劃可說是相當多元。