阿伯只想投里長！台北市長選票一到手秒撕毀 選務人員看傻眼（警方提供）

2022年九合一大選26日舉行，台北市上午在北投區及內湖區發生2起撕毀選票案，其中75歲郭姓阿伯前往投開票所，在登記領票時，強調自己只想投里長跟18歲公投，在接過選務人員給的市長、市議員選票時，竟然直接撕掉，遭警方制止並帶回警局，依違反選罷法裁罰。後將依照公職選罷法處罰新台幣5千元至5萬元不等的罰鍰。

內湖區則有39歲楊姓女子領完4張選票後，在圈票處撕掉其中3張，被發現後她表示自己蓋錯人，所以想把選票作廢，不知道這樣觸法，稍後也被帶回警局。

北市警方指出，2人在領取選票後將其毀損，依違反選罷法究辦，依情節可裁處5000元至5萬元不等罰鍰，警方表示，此次選舉共動員7000名警力，針對投開票所進行安全維護，呼籲民眾投票時，可聽從選務人員指示，依序進行圈選、投入票匭等動作，理性投票，若有脫序行為，警方絕對嚴正執法，以維護社會秩序與民主自由。.