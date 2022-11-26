今天26日是投票日，苗栗縣截至目前為止，發生1件村長選票被撕毀，不過找不到行為人，其餘目前秩序良好。
苗栗縣選委會指出，目前接獲武榮村活動中心投開票所通報，大湖鄉武榮村有1張已經被撕毀的選票，被放在票圈票處，原先以為是公投票，但事後追查是武榮村村長的選票。
選委會表示，因為投票人數眾多，找不到撕毀選票的民眾，目前被撕毀的票已經封存，並且以已領未投處理，也呼籲民眾若任意撕毀選票，會依法依法究辦、裁罰。
今天26日是投票日，苗栗縣截至目前為止，發生1件村長選票被撕毀，不過找不到行為人，其餘目前秩序良好。
苗栗縣選委會指出，目前接獲武榮村活動中心投開票所通報，大湖鄉武榮村有1張已經被撕毀的選票，被放在票圈票處，原先以為是公投票，但事後追查是武榮村村長的選票。
選委會表示，因為投票人數眾多，找不到撕毀選票的民眾，目前被撕毀的票已經封存，並且以已領未投處理，也呼籲民眾若任意撕毀選票，會依法依法究辦、裁罰。
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