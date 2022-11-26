今（26）日是九合一選舉與18歲公民權複決投票日，但全台各地接連傳出撕毀選票的事件，依本報記者從各地傳回的訊息，截至今下午兩點二十分，至少共發生了16起。

本次選舉首起撕選票事件，發生於高雄市大社區新生街第0726投開票所，一名中年男子因不滿向投票所人員詢問公投內容時，遭對方忽視，而撕毀選票，隨即被警方帶回偵訊。

隨後，各地也接連發生撕選票事件，分別為：台北市2起（內湖、北投）、新北市5起（永和、板橋等）、桃園1起（觀音）、苗栗1起（大湖鄉）、台中1起（南區）、南投2起（國姓鄉、草屯鎮）、台南2起（安定區、北區）、高雄市（三民區），加上前述高雄市大社區案件，共發生16起。

其中，有5起撕毀的是18歲公民權複決選票，分別是：新北2起、南投2起、高雄1起，原因則為「不想領、投票」、以及前述的不滿投票所人員未理會提問。而板橋與蘇澳也發生民眾拾獲公投選票的情況。

另外，發生在桃園市觀音區撕票事件，原因是一名歸化的陸籍婦人因在故鄉的投票方式，是撕選票上「要選的人」，誤以為在台灣也是同一種方式，才會把選票撕了，非故意為之。但此舉已涉違反《公職人員選罷法》，警方帶回製作筆錄後，將移請桃市選委會裁罰。