膽固醇過高容易引起動脈血管粥狀硬化，增加心血管疾病的風險，若病變位置在冠狀動脈可能引起心肌梗塞或心絞痛，發生在腦部則會引發中風，千萬不可不慎。對此，泌尿科醫師高銘鴻在臉書粉專PO文分享4大習慣有助於降低膽固醇；飲食方面也可多吃4類食物擊退壞膽固醇。
高銘鴻表示，隨著年紀漸長，要小心膽固醇過高，並分享4個生活習慣，能預防及降低膽固醇。首先，要想降低膽固醇攝取，就要少吃內臟類、紅肉、蛋糕、乳酪及蛋黃等食物。其次，若想降低飽和脂肪酸攝取，則要避免豬油、牛油、奶油、椰子油等常溫下會凝固的油。
第三是戒菸，因為抽菸會損壞血管壁，降低好的膽固醇，並升高三酸甘油脂，還會增加心血管疾病風險。第四則為減重及運動，原因在於減重能有效控制三酸甘油脂，而運動能提高體內的好膽固醇量。
另外，高銘鴻指出，平時可多吃豆類、全穀類、水果等有助降低壞膽固醇：
▍豆類：黃豆、豌豆、小扁豆、大豆或黑豆
▍全穀類：小麥、燕麥和大麥
▍水果：酪梨、蘋果、木瓜、番茄、柑橘類
▍其他：鮭魚、橄欖油、茶、大蒜
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