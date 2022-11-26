緬甸才取得中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder）不久，但由於技術故障，已停飛其中多數戰機。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）25日引述緬甸《伊洛瓦底江》（The Irrawaddy）雜誌報導，緬甸2016年簽約，以每架2500萬美元（約7.7億台幣）的代價，採購了16架JF-17，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。而緬甸空軍2018年接收了第一批6架戰機，至於其他10架則狀況不明。
每架「梟龍」的售價介於1500—2500萬美元（約4.6—7.7億台幣）之間，遠比現有的其他4代戰機便宜。而緬甸買了這款戰機，成為繼巴基斯坦之後，第二個擁有「梟龍」的國家。然而，據《伊洛瓦底江》報導，國防分析家和退役緬甸空軍飛行員指出，已經服役緬甸空軍的 JF-17戰機有結構瑕疵及其他技術問題。事實證明，這些要用來執行攔截、地面攻擊和轟炸任務的戰機無法運作。而緬甸軍方又缺乏專業技術知識，以解決相關問題。
JF-17能搭載500磅（近230公斤）炸彈、80mm和240mm火箭彈和中程空對空導彈。而報導指出，陸製KLJ-7 Al雷達是JF-17航電設備中很重要的一部分，但它的精確度很差，並經常需要維修。1位緬甸空軍前飛行員說，當「梟龍」受到嚴重的重力壓力時，機身就容易受損，尤其是翼尖和掛載點更是如此。
此外，由於美國對國營「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）實施制裁，JF-17所採用的克里莫夫（Klimov）RD-93發動機缺乏足夠的備用零組件，以致相關專案目前陷入困境。
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