緬甸才取得中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder）不久，但由於技術故障，已停飛其中多數戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）25日引述緬甸《伊洛瓦底江》（The Irrawaddy）雜誌報導，緬甸2016年簽約，以每架2500萬美元（約7.7億台幣）的代價，採購了16架JF-17，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。而緬甸空軍2018年接收了第一批6架戰機，至於其他10架則狀況不明。

每架「梟龍」的售價介於1500—2500萬美元（約4.6—7.7億台幣）之間，遠比現有的其他4代戰機便宜。而緬甸買了這款戰機，成為繼巴基斯坦之後，第二個擁有「梟龍」的國家。然而，據《伊洛瓦底江》報導，國防分析家和退役緬甸空軍飛行員指出，已經服役緬甸空軍的 JF-17戰機有結構瑕疵及其他技術問題。事實證明，這些要用來執行攔截、地面攻擊和轟炸任務的戰機無法運作。而緬甸軍方又缺乏專業技術知識，以解決相關問題。

JF-17能搭載500磅（近230公斤）炸彈、80mm和240mm火箭彈和中程空對空導彈。而報導指出，陸製KLJ-7 Al雷達是JF-17航電設備中很重要的一部分，但它的精確度很差，並經常需要維修。1位緬甸空軍前飛行員說，當「梟龍」受到嚴重的重力壓力時，機身就容易受損，尤其是翼尖和掛載點更是如此。

“The aircraft, which are supposed to be capable of interception, ground attack and bombing missions, have turned out to be unfit for service, and the Myanmar military lacks the technical expertise to fix the problems…” https://t.co/y4XfQUH2Ff — Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) November 26, 2022

此外，由於美國對國營「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）實施制裁，JF-17所採用的克里莫夫（Klimov）RD-93發動機缺乏足夠的備用零組件，以致相關專案目前陷入困境。