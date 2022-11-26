九合一選舉登場，南投縣投票秩序大致良好，不過草屯鎮明正里158投開票所、國姓鄉長流村411投開票所都發生撕毀公投票違規事件，選務人員報警調查處理中。南投縣選舉委員會表示，依《選罷法》每張選票不分種類都須投入票匭，就算蓋錯章也須投入；若撕毀選票可處5千元到5萬元罰鍰。

據了解，國姓鄉65歲婦人日前回國，26日近午前往411投開票所投票，她步出圈票處，準備將手中選票投入票匭時，選務人員發現婦人撕毀的公投票留置圈票處桌上報警，警方將撕毀公投票放入已領未投票袋及婦人帶至國姓分駐所，聯繫轄區監察小組委員處理。

另一起則是草屯鎮年約80歲婦人在明正里158號投開票所投票，疑因不了解公投票，或不想要投，將撕毀的公投選票留在圈票處桌上，她步出圈票處後，立即被選務人員發現報警。

南投選委會表示，2起撕毀公投票事件，待監察小組作完筆錄後，移送本會監察小組委員會審定。提醒民眾，《選罷法》規定每張選票不分種類都須投入票匭，就算蓋錯章也須投入；若撕毀選票可處5千元到5萬元罰鍰，若將選票攜出投開票所，則可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。