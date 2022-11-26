屏東林姓男子積欠大筆債務，在高雄誘殺勒斃從雲林南下的地下錢莊業務蘇姓男子，5天後自首，還帶警方到高雄茂林山區找出棄置的蘇男遺體。高雄地院認為林男明顯是預謀殺人，但符合自首要件，減刑後判21年6月、遞奪公權10年，可上訴。

林男2021年12月向蘇男借9萬元，實拿6萬元，林男還把郵局提款卡交給蘇男，雙方約定每月還款3000元。林男債台高築，幾次還款後便開始欠款。林男藉故要換提款卡，還說要介紹新客戶，邀蘇男南下至高雄大寮某家檳榔攤見面。

蘇男依約開車抵達檳榔攤後方停車場，林男不動聲色，打開車後門進入後座，表示要等新客戶到來，趁蘇男不注意時，竟然拿出0.1公分細的金屬線，直接從後方突襲、套住蘇男脖子，光天化日下在車上將他勒斃。

林男殺人後，還搜刮蘇男身上、車上財物共計17萬元，還把蘇男遺體拖到後座，再開車到茂林區132縣道6公里人跡罕至處，將蘇男屍體推落道路柵欄外邊坡，沿路還丟棄蘇男3支手機、行車記錄器等設備，企圖淹滅證據、干擾警方追蹤辦案。

林男最後把蘇男的汽車棄置在燕巢區義大路路邊停車格，晚上再搭計程車返回大寮區檳榔攤騎車逃離。蘇男家屬連日找不到人，報警協尋，警方掌握林男身份，多次嘗試聯繫林男未果。林男自知法網難逃，5天後在哥哥陪同下投案，帶著警方重回現場找出蘇男遺體。

林男到案後坦承殺害蘇男並棄屍，但強力否認有強盜殺人的犯意，還辯稱蘇男拿球棒打他，他才失控、拿地上撿到的金屬線勒斃蘇男。林男律師也強調，林男財務狀況不至於差到需要強盜殺人，蘇男當時身上的現金也不多，林男也不是一上車就動手，顯見非蓄意。

法官認為，林男的哥哥和姊姊都證稱他簽六合彩、又欠下不少債務，還因此鬧離婚，可見需錢孔急，有強盜殺人之動機。此外，林男還故意叫蘇男帶現金南下，可見有預謀。此外，蘇男遭殺害的金屬線，兩端有套環，還套入形成活結，若林男「臨時在地上撿到」、突然和蘇男發生扭打衝突，不可能同時完成如此精細的動作。

針對林男是否符合自首要件，法官採信警方說法，認為若非林男自首，警方勢必得動用大量警力觀看監視錄影畫面、尋找屍體及遭丟棄的手機等證物，曠日廢時。林男主動帶警方找出屍體、證物，已節省訴訟資源，且已有明確願意接受裁判之意，最後依強盜殺人等罪判林男20年6月，褫奪公權10年，可上訴。