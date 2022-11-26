在台灣有所謂的「菜市場名」，先前有網友直接在臉書組建「陳柏翰後援會」，只要叫陳柏翰就可以加入。其中一名「陳柏翰」近日結婚了，在社團PO出婚紗照，結果留言區一排同名同姓的人喊恭喜，壯觀畫面吸引了1.3萬人狂讚，讓不少網友笑歪。

一位男網友近日在臉書社團《陳柏翰後援會》上分享，他叫「陳柏翰」，最近結婚了，希望「陳柏翰」們可以給個祝福。貼文吸引了1.3萬人狂讚，也釣上出上百個與原PO同名同姓的網友留言祝福。

不少網友笑歪直呼，「有生之年目睹了『柏翰』圍牆」、「在這裡484得罪了一個柏翰 ，就是得罪全天下的柏翰 」、「看柏翰們都這麼優秀我就安心了」、「柏翰恭喜，聽名字就知道是國家棟樑」、「以後的孩子也要叫柏翰嗎？」

而臉書粉專《台灣迷因 taiwan meme》日前也轉發貼文表示，陳柏翰發動了地鳴，效果非常顯著！再度掀起網友們熱烈討論，「天啊！好有歸屬感哦這社團」、「我覺得我得了陳柏翰密集恐懼」、「我的菜市場名朋友都去哪裡了？」