有些人辛苦一輩子，但卻始終存不了錢，晚年依舊過得很苦，但有的人靠著努力與財運，老年時能過上優渥生活。《搜狐網》近日分享3個有老來富潛力的生肖，他們晚年不用愁吃穿，而且福報還隨年紀增加。

1、 生肖狗

生肖狗的個性誠實穩重，做事腳踏實地，一旦投入工作後，他們就會埋頭苦幹的做，即使有不懂的地方，也會咬緊牙關繼續努力，時間久了也累積不少經驗，他們的辛苦也被老闆看在眼裡，能獲得升遷與加薪機會，個性不好高騖遠的他們，最終能獲得好成就，老了也不用擔心經濟問題，擁有老來富的潛力。

2、生肖兔

生肖兔通常心地都很善良，因此頗受長輩喜歡，在職場上會遇到不少貴人，天生就帶有財氣，人生中遇到困難也不退縮，而且他們精明能幹，有利於他們工作發展，福報甚至會隨著他們的年紀而遞增，人生長壽又富有，老年生活讓不少人稱羨。

3、生肖馬

生肖馬精力充沛，個性積極樂觀，凡事都追求完美，年輕時在創業道路上，付出許多汗水與努力，因此到了中年時，他們也將迎來福報，事業蒸蒸日上，能過上大富大貴的生活，就算到了老年，他們的財運依舊非常旺，不用為了錢而煩惱。