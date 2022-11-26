鄭文燦進入投票所前還有將口罩戴好。（蔡依珍攝）

鄭文燦進入投票所後將口罩拿下。（蔡依珍攝）

鄭文燦將口罩脫下後，一路以「無罩」狀態完成投票。（蔡依珍攝）

九合一選舉今（26）日登場，民眾前往投票所投票時，須攜帶身分證、印章及投票通知單，而因疫情關係，口罩也是不可少的物品，且上頭不可有候選人相關樣式，以免違反相關規定，不過桃園市長鄭文燦卻被發現，上午前往投票時竟全程將口罩拿下！

鄭文燦一大早先陪民進黨桃園市長候選人鄭運鵬投票，隨後約在10時許回到自己的母校、八德大安國小投票，還與兄弟姊妹們一同合照留念，他並鼓勵民眾踴躍出門投票。

不過鄭文燦卻被發現，進入投票所時明明還有將口罩戴好，但進入後疑似在配合確認身分時將口罩脫下，隨後就未將口罩戴起，投票瞬間還歪過頭面對媒體，被拍下燦爛笑容，引起討論。

其實，鄭文燦昨日才在臉書發文，特地製圖提醒民眾要攜帶三寶（身分證、印章、投票通知單），並在底下打上大大的「注意！投票請配戴口罩，但不可戴有候選人相關樣式喔」，沒想到卻被發現自己沒將口罩戴好，相當於自打臉。

對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦進入投票所有戴口罩，於投票時選監人員進行投票人身份確認時脫下口罩，並且讓媒體拍照時暫時脫下口罩，出投票所時也有戴上口罩，若有違反相關規定，將依照規定接受處罰。

桃園市選委會說，依現行防疫規定，外出應全程戴口罩，未戴口罩仍可投票，但違反防疫規定部分將由衛生局處理。桃園市衛生局則指出，未戴口罩依《傳染病防治法》可開罰3000元至1萬5000元，將釐清了解始末後依規定處理。