新竹縣選委會指出，竹北市大義社區活動中心第129號投開票所，26日上午8時許發生1名婦人攜出公投票事件，警方調閱監視器請該投票所主任監察委員提供領票人員名單來確認身份，警方再派員按址前往取證。

選委會表示，竹北市第027號投票所，有民眾進入投票所時，主任管理員聽到手機簡訊鈴響，經查抄違規民眾身分資料後，即讓民眾投完票離開，縣選委會接獲通報，已通知選監小組協助認定處理，竹北分局處理中。

湖口鄉新湖國中第283號投開票所發生德盛村村長候選人范洋坤，在投開票所外圍30公尺外剝橘子給現場逗留村民吃，引發其他候選人抗議，警方接獲民眾檢舉，迅速到場除當場制止發放行為，並帶回分局，請示檢察官後，指示交由選監委員認定。

縣選會表示，目前有2件有攜帶手機進投開票所且響鈴案件，依公職人員選舉罷免法必須數3 萬以上、30萬元以下的罰鍰。已請各投票所盡量請選舉權人，手機放在投開票所的置物籃，以免觸犯選罷法及被罰緩。