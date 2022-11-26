《中時新聞網》6小時開票直播不斷線

【1714更新】

藍營雙北穩定領先 蔣萬安破35萬票！大幅領先陳時中。候友宜40萬票了

【1708更新】

桃園張善政領先鄭運鵬逾7萬票！新竹市高虹安小幅領先沈慧虹。

【1654更新】

開票近一小時，民進黨僅南部四縣市領先，其餘一片藍，桃園市張善政更已領先鄭運鵬達5萬票，來到18萬票。

【1650更新】

蔣萬安拉開差距，得票數破20萬票，陳時中19萬票，黃珊珊16萬票左右。

【1640更新】

開票四十分鐘，桃園市長以張善政領先，已有11 萬票，且與鄭運鵬差距擴大。

【1627更新】

開票近半小時，桃園市長之爭戰局最新，以國民黨候選人張善政領先，一路與民進黨鄭運鵬保持些微差距。

【1615更新】

開票最新，國民黨新北市長候選人侯友宜票數破2萬，民進黨林佳龍苦追中。台北市長方面，國民黨蔣 萬安與民進黨陳時中票數破萬，雙方競爭激烈。

九合一選舉今（26）日登場，投票時間自上午8時至下午4時止，結束後隨即進行開票，《中時新聞網》也以直播方式提供縣市長最新開票訊息。目前開票約十分鐘，台北市蔣萬安，黃珊珊與陳時中三人差距接近，競爭激烈。

此次選舉被視為是不少2024年總統大位競逐者的熱身賽，《中國時報》報導，侯友宜為代表國民黨參選2024年總統的熱門人選，這次的票開得漂不漂亮，攸關他未來在黨內的氣勢；而此次22縣市首長之爭，國民黨預估至少可奪13席、另有3席激戰區、6席屬艱困選區。

至於民進黨，該報導指出，除了被看好能拿下高雄市、台南市、嘉義縣、屏東等4縣市外，目前執政的桃園、基隆、新竹市都陷膠著，但決定勝敗的關鍵應在桃園市，桃園贏，民進黨就贏。