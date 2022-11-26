過去曾以韓劇《Penthouse上流戰爭》系列作爆紅的南韓女星李智雅，因為在劇中飾演上流貴婦的形象深入人心，因而受到不少品牌的青睞。近日，她在社群平台上曬出一組形象照片，辣翻全網。

李智雅過去以戲劇《太王四神記》走入大眾的視野，誰料之後播出的作品都反應平平，直到在《Penthouse上流戰爭》中飾演溫順但為女兒而敢於反抗的貴夫人「沈秀蓮」一角再度翻紅。由於戲中優雅氣質的貴婦形象深入人心，加上168公分的修長身材，讓不少時尚品牌紛紛拋出橄欖枝，代言不斷。

近日，她在IG上曬出拍攝雜誌的時尚影片與照片，只見影片中，她身穿一身黑色外套內搭短版馬甲，下身的黑絲襪完美凸顯她的誘人美腿。相當具有女王氣勢，坐在椅子上翹起二郎腿。此外，在別張照片中，她慵懶的躺在沙發上，露出腰間大片嫩白美膚，招牌川字腹肌更是相當吸睛，一點也看不出已經44歲了。

貼文PO出後，讓不少粉絲們眼睛大吃冰淇淋，紛紛在貼文底下留言，表示「迷人又性感的姐姐」、「已經超越夫人變成女王了」、「不愧是姐姐，將優雅與性感很好的結合在一起。」